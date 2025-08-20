Galatasaray'ın Akanji transferinde 24 saat ayrıntısı: Önce yazıldı sonra silindi

Galatasaray, Manuel Akanji transferi için Manchester City ile 15 milyon sterlin karşılığında prensipte anlaştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki saatlerde oyuncuya teklif sunarak anlaşmayı bu hafta içinde gerçekleştirmeye çalışacak. Hatta sarı-krımızılı yönetim, İsviçreli stoperin transfer görüşmelerini ilerletmek için İngiltere'ye gitti. City cephesinin ise Akanji'yi göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Bu bu gelişmeler yaşanırken yıldız futbolcu şaşırtan bir hareket imza attı.

TRANSFER HABERİNE YORUM Ünü spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun kulüplerin anlaştığını yazdı. Futbolcuya ise Galatasaray'ın 24 saat içinde son teklifi sunacağını ifade etti.



Akanjii transfere yönelik bu iddiaların ardından Romano'nun Instagram'daki paylaşımına yorum yaptı.



Akanji, yaptığı yorumda "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum." ifadelerine yer verdi.



Romano'nun paylaşımı bu yorum sonrası silindi.

PERFORMANSI Manchester City'e 2022 yılında Dortmund'dan 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, İngiliz devinde çıktığı 136 maçta 5 gol 3 asistlik bir performans sergilemişti.

