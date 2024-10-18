Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da, karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda Yusuf Demir, Kerem Demirbay ve Elias Jelert yer almadı.
Osimhen ise kadroda yer buldu.
✈️ Onvo Antalyaspor maçı kamp kadromuz 👇 #ANTvGS pic.twitter.com/Yy55LCNFTG— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 18, 2024
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