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Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklandı

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın 'a konuk olacak 'da, karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. 

Kadroda Yusuf Demir, Kerem Demirbay ve Elias Jelert yer almadı.

Osimhen ise kadroda yer buldu. 

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