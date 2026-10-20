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Galatasaray'ın Avrupa kadrosu açıklandı

20.10.2026 16:03

Galatasaray'ın Avrupa kadrosu açıklandı
Anadolu Ajansı

Galatasaray bu sezon Avrupa'da yoluna devam ediyor.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Lille maçı kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray 'ın Lille maçı kamp kadrosu belli oldu.

 

Sakatlığı buluanan Rafael Leao kadroda yer almadı. Wilfried Singo ise Lille maçı kafilesinde yer aldı.

 

LİLLE İLE İLK RANDEVU
 

Galatasaray, Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fransa'dan Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti. 

 

Sarı kırmızılı ekip, söz konusu 22 maçta Fransız ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 10 defa da kaybetti. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda Cimbom 23 gol kaydederken, kalesinde 37 gol gördü.

 

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Resmi Kurum