Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak Avrupa Ligi'ne katılan Galatasaray'ın play-off aşamasında karşılaşacağı rakip belli oldu.
İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri;
Feyenoord - Roma
Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting Lizbon
Benfica - Toulouse
Braga - Karabağ
GALATASARAY - SPARTA PRAG
Shakhtar Donetsk - Marsilya
İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Uefa Avrupa Ligi
- Futbol
- Galatasaray
- Spor&Skor