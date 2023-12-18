NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden katıldığı için turun ilk ayağı İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turu rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak Avrupa Ligi'ne katılan 'ın play-off aşamasında karşılaşacağı rakip belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri;

Feyenoord - Roma

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Lizbon

Benfica - Toulouse

Braga - Karabağ

GALATASARAY - SPARTA PRAG

Shakhtar Donetsk - Marsilya

İki ayaklı play-off eleme maçları 15 Şubat ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;