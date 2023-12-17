Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi yarın belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üst tur kuraları yarın çekilecek.



İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura töreninin ardından Türk takımlarından Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın üst turdaki rakibi belirlenecek.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları, TSİ 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak.



Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.



Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise şöyle;

Freiburg

Marsilya

Sparta Prag

Sporting

Toulouse

Rennes

AS Roma

Qarabag

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Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.