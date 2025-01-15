Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman? Ajax-GS maçı tarihi

"Kupa 2"de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında gösterdiği iyi performansla dikkati çekiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray, bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak istiyor. İşte, Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihleri...



GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇLARI NE ZAMAN?



Yedinci haftada 21 Ocak 2025'te Dinamo Kiev'i ağırlayacak "Cimbom", 30 Ocak'ta Ajax deplasmanı ile son hafta maçına çıkacak.



Galatasaray- Dinamo Kiev maçı, 21 Ocak Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi TSİ 18.30'da başlayacak.



AJAX-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Ajax-Galatasaray maçı, Johan Cruijff Arena'da 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayacak.

