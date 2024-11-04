Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Tottenham maçı tarihi
Galatasaray-Tottenham maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile karşı karşıya gelecek. 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, turnuvaya namağlup devam etmek istiyor. Peki, Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı Avrupa maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Tottenham kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray, rakibi karşısında 3 puan almak ve ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Peki, Galataray-Tottenham maçı ne zaman?
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynandığı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.
Ligde maç takvimi şöyle:
1. maçlar: 25-26 Eylül
2. maçlar: 3 Ekim
3. maçlar: 24 Ekim
4. maçlar: 7 Kasım
5. maçlar: 28 Kasım
6. maçlar: 12 Aralık
7. maçlar: 23 Ocak 2025
8. maçlar: 30 Ocak 2025
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
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