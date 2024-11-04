Galatasaray'ın Avrupa maçı ne zaman? İşte Galatasaray-Tottenham maçı tarihi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ve Tottenham kritik bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçı da kazanan Tottenham'ı ağırlayacak olan Galatasaray, rakibi karşısında 3 puan almak ve ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor. Peki, Galataray-Tottenham maçı ne zaman?



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.



Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ



Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

