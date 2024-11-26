Galatasaray'ın Avrupa maçı tarihi: AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk olacağı 5. hafta maçında Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak. Avrupa Ligi’nde doğrudan son 16 turuna yükselmek isteyen sarı-kırmızılılar, puan sıralamasında 3. basamakta bulunuyor.



AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



AZ Alkmaar-Galatasaray maçı, 28 Kasım Perşembe günü saat 20:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU



Müsabakada Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic düdük çalacak.



UEFA'nın açıklamasına göre, AZ Stadı'ndaki müsabakada Fesnic'in yardımcılıklarını Valentin Avram ve Alexandru Cerei yapacak.



Szabolcs Kovacs'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Catalin Popa VAR ve Sebastian Coltescu​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.



AVRUPA'DA KALAN MAÇLAR



Galatasaray, Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar mücadelesinin ardından Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile karşılaşacak.