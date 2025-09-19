Galatasaray'ın Avrupa'da galibiyet hasreti 7 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray adına dikkat çeken bir ayrıntı öne çıktı.



Sarı-kırmızılılar, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.



Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden Galatasaray, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı.



Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.



SON 10 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI



Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.



Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.



Galatasaray, sonrasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



"Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü.

