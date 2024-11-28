Galatasaray'ın Avrupa'da kalan maçları: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Geriye kalan üç maçın kimlerle olduğu ve tarihleri ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Öte yandan sarı kırmızılı takımın Avrupa Ligi'nde bir sonraki rakibi İsveç ekibi Malmö olacak. Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı maça dair bilgiler şimdiden araştırılıyor. Peki, Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, Hollanda deplasmanından 1 puanla döndü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sıradaki rakip ise Malmö olacak. Ardından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, son hafta maçında ise Ajax deplasmanına çıkacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'da kalan maçlarının tarihleri...
MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçına Malmö karşısında çıkacak.
Malmö-Galatasaray maçı, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.
Müsabaka, TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI
Geride kalan 5 haftada PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham ve AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 3 maç daha oynayacak.
20.45 | 12 Aralık Perşembe
Malmö - Galatasaray (Malmö New Stadium)
18.30 | 21 Ocak Salı
Galatasaray - Dinamo Kiev (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)
23.00 | 30 Ocak Perşembe
Ajax - Galatasaray (Johan Cruijff Arena
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