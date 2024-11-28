Galatasaray'ın Avrupa'da kalan maçları: Malmö-Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray, Hollanda deplasmanından 1 puanla döndü. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sıradaki rakip ise Malmö olacak. Ardından Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, son hafta maçında ise Ajax deplasmanına çıkacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'da kalan maçlarının tarihleri...



MALMÖ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maçına Malmö karşısında çıkacak.



Malmö-Galatasaray maçı, 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak.



Müsabaka, TRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI



Geride kalan 5 haftada PAOK, RFS, Elfsborg, Tottenham ve AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelen Galatasaray, 3 maç daha oynayacak.



20.45 | 12 Aralık Perşembe



Malmö - Galatasaray (Malmö New Stadium)



18.30 | 21 Ocak Salı



Galatasaray - Dinamo Kiev (Ali Sami Yen Spor Kompleksi)



23.00 | 30 Ocak Perşembe



Ajax - Galatasaray (Johan Cruijff Arena