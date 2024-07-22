Galatasaray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarını yapacağı Avusturya kampının 2. etabını yapacak.

11 GÜNLÜK İLK KAMP ETABINI TAMAMLAMIŞTI

Sarı-kırmızılılar Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında 8 Temmuz'da başlayan ve 11 gün süren kampta sarı-kırmızılılar, kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirmişti.

Galatasaray, kampta oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray'ın Avusturya 2. etap kamp kadrosu şöyle;

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Atakan Ordu, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Efe Akman, Metehan Baltacı

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosuna dahil olmayan oyuncular ise şu şekilde: