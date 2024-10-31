Galatasaray'ın bu hafta maçı yok mu? Galatasaray'ın neden maçı yok?

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi, 1 Kasım Cuma günü başlayacak. Ligde 11. haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, haftayı bay geçecek.



GALATASARAY'IN BU HAFTA NEDEN MAÇI YOK?



Lider Galatasaray, bu haftayı bay geçecek.



Galatasaray bir sonraki lig maçını, 10 Kasım 2024 tarihinde Samsunspor ile yapacak.



SÜPER LİG'DE 11. HAFTA MAÇLARI



1 Kasım Cuma:



20.00 Gaziantep FK-Göztepe (Gaziantep)



2 Kasım Cumartesi:



13.30 Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor (BG Grup 4 Eylül)



16.00 Bellona Kayserispor-Adana Demirspor (RHG EnerTürk Enerji)



19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)



3 Kasım Pazar:



13.30 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



16.00 ikas Eyüpspor-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Sipay Bodrum FK-Corendon Alanyaspor (Bodrum İlçe)



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)



4 Kasım Pazartesi:



20.00 Samsunspor-Onvo Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)