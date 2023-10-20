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Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor: Okan Buruk'tan Tete ve Zaha hamlesi

Galatasaray'da derbinin onbiri netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Galatasaray'ın derbi 11'i netleşiyor: Okan Buruk'tan Tete ve Zaha hamlesi

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Okan Buruk kazanan kadroyu derbide de büyük ölçüde koruyacak.

'da Beşiktaş maçı öncesi tek eksik, sakatlığı süren Hakim Ziyech.

Buruk derbi ilk 11'ini belirledi. Kalede Fernando Muslera, savunma hattında Boey, Sanchez, Abdülkerim ve Angelino'nun görev yapacak.

TETE VE ZAHA HAMLESİ

Merkezde Torreira ile Kerem Demirbay, kanatlarda Tete ve Zaha'nın 11'de başlama ihtimali bir hayli yüksek.

Galatasaray, forvet arkasında Kerem Aktürkoğlu ve ileri uçta Mauro Icardi ile gol arayacak.

Buruk'un ekibi ilk haftada yaşadığı puan kaybının ardından 7'de 7 yapmayı başardı.

LİDERİN 2 PUAN GERİSİNDE

Galatasaray lider Fenerbahçe'yi 2 puan geriden takibini sürdüyor.

Sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisinden, Şampiyonlar Ligi'nde grup lideri Bayern Münih'i konuk edecek..

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