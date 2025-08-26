Galatasaray'ın dev stoperiyle anlaştı, şartlar ortaya çıktı: Bonservis, bonus, sonraki satıştan pay!
Galatasaray, Wilfried Singo transferinde mutlu sona yaklaştı. Futbolcuya ödenecek bonservis ve bonus ücretleri ortaya çıktı.
Galatasaray, defans bölgesine yapacağı transferde sona yaklaştı.
Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo için Monaco'yla anlaşmaya vardı.
İtalya basınına göre; Galatasaray ile Monaco, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine Singo'nun sonraki satışından yüzde 10 pay da verecek.
PERFORMANSI
Stoper ve sağ bek bölgelerinde oynayabilen Fildişili oyuncu geride kalan sezon 35 maçta forma giydi, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.
Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90'lık stoper 2023 yazında Torino'dan 9 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
