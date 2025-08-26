Galatasaray'ın dev stoperiyle anlaştı, şartlar ortaya çıktı: Bonservis, bonus, sonraki satıştan pay!

Galatasaray, defans bölgesine yapacağı transferde sona yaklaştı.

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Singo için Monaco'yla anlaşmaya vardı.



İtalya basınına göre; Galatasaray ile Monaco, 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız ekibine Singo'nun sonraki satışından yüzde 10 pay da verecek.