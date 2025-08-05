Galatasaray'ın Ederson transferinde son durum: Manchester City'in talebi zora soktu

Sabah'ın haberine göre City, Ederson için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Galatasaray ise çift haneli bonservis ödemek istemiyor.

Galatasaray 'da kaleci transferi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların listesinin ilk sırasında olan Brezilyalı Ederson'da kulübü Manchester City'in yüksek bonservis talebi transferi zora soktu.

EDERSON, YILLIK 10 MİLYO EURO'DAN 3 SENELİK SÖZLEŞME İSTİYOR



Galatasaray'ın 6-7 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı Ederson transferi, yüksek bonservis talebi nedeniyle zora girdi. Brezilyalı eldivenin de 10 milyon euro'dan 3 senelik sözleşme talep ettiği öğrenildi.



ALTERNATİF İSİMLERE YÖNELME KARARI ALINDI



Hem bonservis hem de maaş giderleri hesaplandığında Ederson transferinin Galatasaray'a maliyeti 50 milyon Euro'yu buluyor. Bu rakamı yüksek bulan yönetim, kaleci transferi için alternatif isimlere yönelme kararı aldı.