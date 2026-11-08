Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti. 1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Prekazi, 6 sezon giydiği sarı kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 kez de Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Prekazi 1989'da Şampiyon Kulüpler çeyrek finalinde Monaco 'ya 37 metreden attığı muhteşem frikik golü le Galatasaray tarihine geçmişti.

MİNİ SAHADA DENEMEYE ALINDI

Galatasaray'a transferi de ilginçti Cevad Prekazi'nin. 1985'te Jupp Derwall ve kaleci Zoran Simovic'in ısrarları ile İstanbul'a getirilen Prekazi, o dönem futbol şubesi ile ilgilenen Alp Yalman'ın işyerindeki mini sahada denemeye tabi tutulmuş ve sol ayağıyla sınavı geçmekte zorlanmamıştı.

Zaman zaman sağ ayağını sadece yürürken kullanıyor diye eleştirilen Cevad Prekazi'nin bunlara verdiği cevap da unutulmazdı: "Sağ ayağımı da kullansam Real Madrid'de oynardım."