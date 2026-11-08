Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi hayatını kaybetti
08.11.2026 23:55
Son Güncelleme: 09.11.2026 00:07
Altı sene giydiği Galatasaray forması ile muhteşem sol ayağı ve frikik golleri ile futbolseverlerin gönlünde taht kuran Cevad Prekazi 69 yaşında aramızdan ayrıldı.
Galatasaray ve Yugoslav futbolunun efsane isimlerinden Cevad Prekazi 69 yaşında hayatını kaybetti. 1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Prekazi, 6 sezon giydiği sarı kırmızılı formayla 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 3 kez de Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.
Prekazi 1989'da Şampiyon Kulüpler çeyrek finalinde Monaco'ya 37 metreden attığı muhteşem frikik golü le Galatasaray tarihine geçmişti.
MİNİ SAHADA DENEMEYE ALINDI
Galatasaray'a transferi de ilginçti Cevad Prekazi'nin. 1985'te Jupp Derwall ve kaleci Zoran Simovic'in ısrarları ile İstanbul'a getirilen Prekazi, o dönem futbol şubesi ile ilgilenen Alp Yalman'ın işyerindeki mini sahada denemeye tabi tutulmuş ve sol ayağıyla sınavı geçmekte zorlanmamıştı.
Zaman zaman sağ ayağını sadece yürürken kullanıyor diye eleştirilen Cevad Prekazi'nin bunlara verdiği cevap da unutulmazdı: "Sağ ayağımı da kullansam Real Madrid'de oynardım."
Partizan forması ile de önemli başarılara imza atan Cevad Prekazi için taziye mesajı yayınlandı:
"Partizan Futbol Kulübü, kulübümüzün efsanevi futbolcusu Dzevad Prekazi'nin vefat haberini derin bir acı ve üzüntüyle almıştır.
Preki, siyah-beyazlı formayı henüz gençlik yıllarında sırtına geçirmiş, A takım seviyesinde ise 1976-1983 yılları arasında 'Buharlı Silindir' (Parni valjak) için ter dökmüştür. Bu süreçte kulübümüz adına 175 maça çıkıp 23 gol kaydetmiş; üç Yugoslavya lig şampiyonluğu (1975-76, 1977-78, 1982-83) ve 1978 Mitropa Kupası zaferi yaşamıştır.
Kulüpten ayrıldıktan sonra Hajduk Split'te oynamış, ardından Türkiye'ye giderek Galatasaray, Altay ve Bakırköyspor formaları giymiştir (İstanbul'da bir sokağa adı verilmiştir). Ancak Dzevad Prekazi, Partizan'ın her zaman ikinci evi olduğunu vurgulamış, kulübü sık sık ziyaret etmiş ve siyah-beyazlıların sonuçlarını düzenli olarak takip etmiştir.
Cenaze töreninin yeri ve zamanı daha sonra duyurulacaktır. Preki, her şey için teşekkürler, huzur içinde uyu."