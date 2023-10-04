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Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi felç geçirdi: Durumu stabil

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Cevad Prekazi felç geçirdi. Kısmi felç geçirdiği açıklanan Prekazi hastanede tedavi altına alındı.

Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi felç geçirdi: Durumu stabil

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'ın efsane ismi Cevad Prekazi, kısmi felç nedeniyle Belgrad'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Telegraf'ın haberine göre; Prekazi, yazlık evinin bulunduğu Brzeg'de felç geçirdi.

66 yaşındaki efsane futbolcunun felç ve tedavi koşulları nedeniyle acilen Belgrad'a nakledildiğini ve durumunun şu anda stabil olduğunu belirtildi.

Prekazi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için imzalı formasını açık artırma ile bağışlamıştı.

1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Prekazi gösterdiği performans, kazandığı kupalar ve zaferlerle adını tarihe yazdırdı.

Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi felç geçirdi: Durumu stabil - 1
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