Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Dün hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın eski futbolcusu ve spor yorumcusu Gökmen Özdenak, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti.

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?



İstanbulspor’da futbol hayatına başlayan Gökmen Özdenak, 20 yaşında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray’da 13 yıl kalan ve kulübün simge isimlerinden biri olan Özdenak, 1980 yılında futbola veda etti.

Galatasaray'da 327 maça çıkan Özdenak 4 lig şampiyonluğu ve 2 Türkiye Kupası kazanırken, Milli Takım’da da görev aldı. Gökmen Özdenak, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumcusu ve yazarı olarak devam etti.