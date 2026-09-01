Galatasaray'ın eski golcüsü yeniden Süper Lig'de
01.09.2026 22:04
Mostafa Mohamed
Konyaspor, Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor, 28 yaşındaki Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Mostafa Mohamed'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.
GALATASARAY'DA DA FORMA GİYMİŞTİ
Mısır'ın El Dakhlia kulübüyle profesyonel futbol hayatına başlayan Mohamed, Zamalek, Tanta SC, Talaea El Gaish, Galatasaray ve Nantes takımlarında forma giydi. Mostafa Mohamed, yeşil-beyazlı ekipte 42 numaralı formayı terletecek.
Galatasaray, Zamalek'ten 2020-21 sezonunun devre arasında 1 milyon 600 bin euroya kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisini 3 milyon 850 bin euroya almıştı.