Galatasaray'ın eski yıldızı ezeli rakibe: Orkun Kökçü sonrası ikinci sürpriz!

Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, sürpriz gelişmeler de ardı ardına yaşanıyor. Benfica'da teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılma kararı alan Orkun Kökçü, Beşiktaş 'a imza atarak çarpıcı bir transfer gerçekleştirmişti. Benfica'da Orkun'un yanı sıra forma giyen bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu 'nun da geleceği belirsizliğini koruyordu.

"BU YAZ TRANSFER KESİN"

Haberin devamında Aktürkoğlu'nun bu yaz için transferini kesin olarak istediği ve geleceğini başka bir kulüpte şekillendirmeye hazır olduğu kaydedildi.

BEKLENTİLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMADI



Ayrıca hocasının en çok forma verdiği oyuncular arasında olduğu yorumu yapılan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'daki beklentilerinin karşılığını alamadığı vurgulandı.



BEŞİKTAŞ YA DA FENERBAHÇE

Bu gelişme sonrası oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Benfica ile resmen masaya oturmasının beklendiği kaydedildi.

Siyah-beyazlıların takas teklifiyle pazarlıklara başlaması beklenirken, Fenerbahçe'nin bonservis ve bonusların dahil olduğu geniş kapsamlı bir teklif sunma hazırlığında olduğu iddia edildi.