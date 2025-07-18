Galatasaray'ın eski yıldızı ezeli rakibe: Orkun Kökçü sonrası ikinci sürpriz!
Orkun Kökçü'nün Beşiktaş'a imza atmasıyla yaptığı sürpriz sonrası Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşandı.
Avrupa'da transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, sürpriz gelişmeler de ardı ardına yaşanıyor.
Benfica'da teknik direktörü Bruno Lage ile yaşadığı tartışma sonrası takımdan ayrılma kararı alan Orkun Kökçü, Beşiktaş'a imza atarak çarpıcı bir transfer gerçekleştirmişti.
Benfica'da Orkun'un yanı sıra forma giyen bir diğer milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da geleceği belirsizliğini koruyordu.
BENFICA'DAN AYRILMA KARARI ALDI
Portekiz'den Record'un haberine göre yıldız futbolcu, Benfica'dan ayrılma kararı aldı.
"BU YAZ TRANSFER KESİN"
Haberin devamında Aktürkoğlu'nun bu yaz için transferini kesin olarak istediği ve geleceğini başka bir kulüpte şekillendirmeye hazır olduğu kaydedildi.
BEKLENTİLERİNİN KARŞILIĞINI ALAMADI
Ayrıca hocasının en çok forma verdiği oyuncular arasında olduğu yorumu yapılan Kerem Aktürkoğlu'nun, Benfica'daki beklentilerinin karşılığını alamadığı vurgulandı.
BEŞİKTAŞ YA DA FENERBAHÇE
Bu gelişme sonrası oyuncunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Benfica ile resmen masaya oturmasının beklendiği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların takas teklifiyle pazarlıklara başlaması beklenirken, Fenerbahçe'nin bonservis ve bonusların dahil olduğu geniş kapsamlı bir teklif sunma hazırlığında olduğu iddia edildi.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Correio de Manha'nın haberinde milli futbolcunun teknik direktör Bruno Lage'nin kadrosundaki yerini kaybettiği ve bu durumdan memnun olmadığı ifade edilmişti.
LAGE İLE ARASI BOZULDU
Orkun Kökçü'nün Lage ile tartıştığı Auckland City maçının ardından hocasıyla arasının asla eskisi gibi olmadığı belirtilen 26 yaşındaki futbolcu ile yolların ayrılacağı kaydedilmişti.
RUI COSTA SATIŞA ÇIKARDI: 20 MİLYON EURO
Benfica Başkanı Rui Costa'nın kadroda mutlu olmayan oyuncu istemediği ve 20-25 milyon euro bandında bir bedele Kerem Aktürkoğlu'nu satmaya hazır olduğu aktarılmıştı.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonun başında 12 milyon euro bedelle Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Aktürkoğlu, hem Türkiye hem de Portekiz'de toplam 59 maça çıktı ve 18 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.
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