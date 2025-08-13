NTV.COM.TR

Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne, Amedspor'a imzayı attı: En az 25 gol hedefi!

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Mbaye Diagne, Amedspor'a imzayı attı: En az 25 gol hedefi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 2 yıllık anlaştı.

Diagne, kulübün başkan yardımcısı Cahit Akın ve bazı taraftarların katılımıyla merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki Amed Store'da düzenlenen imza töreninde, kendisini yeşil-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Diagne, bir gazetecinin sorusu üzerine takımın ve kendisinin hedefinin Süper Lige yükselmek olduğunu belirterek bunun için elinden geleni yapacağını söyledi.

"HEDEFİM EN AZ 25 GOL"

Türkiye'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te oynayan Diagne, "Hedefim en az 25 gol. Belki daha fazla da olabilir. takım oyunu o yüzden kimse bunu tek başına yapamaz. Bunu takım arkadaşlarım, kulübümüz ve en önemlisi taraftarlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğim. Elimden gelen her şeyi yapmak için buraya geldim. Taraftarlarımızın da desteğiyle Süper Lig'e yükseleceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.

Berke'nin uçağı hazırlandı

Berke'nin uçağı hazırlandı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...