Galatasaray'ın eski yıldızından NTV'ye özel açıklama: "Takım çok güçlü, Okan Buruk harika | Mjallby herkese gösterdi"

Şu anda İsveç'te Norrby takımını çalıştıran Linderoth'un sözleri şu şekilde:



"GALATASARAY'I TAKİP EDİYORUM"



Soru: "Galatasaray'ı takip ediyor musun? Şampiyonlar Ligi'ndeki performans için bir yorumun var mı?"



Tobias Linderoth: "Evet, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde takip ediyorum. İyi bir kadrosu olduğunu ve iyi maçlar çıkardıklarını düşünüyorum. Bodo/Glimt'e karşı iyi olan taraf da Galatasaray'dı. Umarım gelecekte de bu performansın üzerine koyarak devam ederler."



"OKAN BURUK HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR"



Soru: "Osimhen, Sane, İlkay, Torreira ve Icardi gibi yıldızlar Galatasaray'da top koşturuyor. Kadro kalitesi hakkında neler söylersin?



Tobias Linderoth: "Galatasaray çok güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bu oyuncular, Galatasaray için çok çalışıyor. Bence Okan (Buruk) orada harika bir iş çıkarıyor. Çünkü kulübün nasıl oynaması gerektiğini ve burada oynamak için nelerin lazım olduğunu biliyor."