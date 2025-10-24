Galatasaray'ın eski yıldızından NTV'ye özel açıklama: "Takım çok güçlü, Okan Buruk harika | Mjallby herkese gösterdi"
Galatasaray'da şampiyonluk yaşamış olan eski futbolcu Tobias Linderoth, sarı-kırmızılı takım hakkında ntv.com.tr'ye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup etti ve üst üste ikinci kez kazandı.
Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Tobias Linderoth, ntv.com.tr'nin sorularını yanıtladı.
Galatasaray'a 2007 yılında Kopenhag'dan 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında gelen ve geçirdiği 2,5 sezonda 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan İsveçli eski futbolcu; sarı-kırmızılıların performansı, Mjallby'nin İsveç'teki şampiyonluğu ve teknik direktörlük kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Şu anda İsveç'te Norrby takımını çalıştıran Linderoth'un sözleri şu şekilde:
"GALATASARAY'I TAKİP EDİYORUM"
Soru: "Galatasaray'ı takip ediyor musun? Şampiyonlar Ligi'ndeki performans için bir yorumun var mı?"
Tobias Linderoth: "Evet, Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde takip ediyorum. İyi bir kadrosu olduğunu ve iyi maçlar çıkardıklarını düşünüyorum. Bodo/Glimt'e karşı iyi olan taraf da Galatasaray'dı. Umarım gelecekte de bu performansın üzerine koyarak devam ederler."
"OKAN BURUK HARİKA BİR İŞ ÇIKARIYOR"
Soru: "Osimhen, Sane, İlkay, Torreira ve Icardi gibi yıldızlar Galatasaray'da top koşturuyor. Kadro kalitesi hakkında neler söylersin?
Tobias Linderoth: "Galatasaray çok güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bu oyuncular, Galatasaray için çok çalışıyor. Bence Okan (Buruk) orada harika bir iş çıkarıyor. Çünkü kulübün nasıl oynaması gerektiğini ve burada oynamak için nelerin lazım olduğunu biliyor."
"MJALLBY HERKESE NASIL OLDUĞUNU GÖSTERDİ"
Soru: "Gelelim İsveç Ligi'ne... Mjallby, yaşadığı şampiyonlukla tarih yazdı. Bu durum ülkede nasıl karşılandı?"
Tobias Linderoth: "Mjallby'nin İsveç Ligi'ndeki şampiyonluğu bence ülke futbolu için önemli. Küçük bir balıkçı köyünden çıkan küçük bir kulüp... Orada büyüdüm ve futbola da orada başladım. Mjallby, tüm kulüplere sıkı çalışma ve takım halinde hareket edince başarılı olunabileceğini gösterdi."
"GALATASARAY'DA ÇALIŞMAK BİR HAYAL"
Soru: "Bir gün teknik direktör olarak Türkiye'de çalışmak ister misin? Örneğin Galatasaray'da?
Tobias Linderoth: "Elbette gelecekte Türkiye'de çalışmak isterim. Türkiye ve İstanbul'u çok seviyorum. Galatasaray'da çalışmak bir hayal. Büyük ve harika bir kulüp."
- Etiketler :
- Okan Buruk
- Galatasaray
- Tobias Linderoth