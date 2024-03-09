Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisi 32 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar bu müsabakayla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü.

Ligde sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 32 lig maçında 29 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde Rams Park’ta oynadığı 15 karşılaşmadan da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

