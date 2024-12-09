Galatasaray'ın Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 6'ya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 38 çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan ligde gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.



METEHAN KIRMIZI KART GÖRDÜ



Galatasaray'ın genç defans oyuncusu Metahan Baltacı, müsabakanın 16. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Metehan, ceza sahasına yakın bir noktada Rey Manaj ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokundu. Maçın hakemi Turgut Doman, Metehan Baltacı'ya ilk olarak sarı gösterirken daha sonra VAR'dan pozisyonu izleyip, direkt kırmızı karta çevirdi. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılılardaki ilk kırmızı kartını gördü.



YUNUS AKGÜN 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ



Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün müsabakanın 36. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Yunus böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. gol sevincini yaşadı. 24 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 golü bulunuyor.



Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları ilk yarıda öne geçiren golü penaltıdan kaydetti. Müsabakanın 45+9. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Osimhen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 3 gol attı.



BARIŞ ALPER YILMAZ 6. GOLÜNÜ ATTI



Sarı-kırmızılılarda 3. gol Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Barış, ceza sahası içi sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 24 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki 6. golünü kaydetti. Barış Alper bu sezon ayrıca Avrupa Ligi'nde 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan Barış Alper Yılmaz müsabakanın son dakikalarında Ray Manaj'ın bileği basmasından dolayı yerde kaldı ve sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.



YENİLMEZLİK SERİSİ 17'YE ÇIKTI



Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçıyla birlikte yenilmezlik serini de 17'ye yükseltti. Aslan geride kalan mücadelelerde 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



DEPLASMANDA ÜST ÜSTE 15. GALİBİYET



Galatasaray, Süper Lig'de deplasmandaki galibiyet serisini Sivas'ta da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte dış sahada üst üste 15. karşılaşmasını kazandı ve Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirdi.



PUAN FARKI 6'YA OLDU



Geçtiğimiz hafta Eyüpspor beraberliğiyle en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkının 3'e düşmesinin ardından Galatasaray bu hafta hata yapmadı. Fenerbahçe'nin derbide Beşiktaş'a kaybetmesiyle sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlilerle puan farkını 6'ya çıkardı.