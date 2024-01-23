Galatasaray'ın forveti Fatih Terim'e önerildi

Fatih Terim'in teknik direktörlük yaptığı Panathinaikos Trendyol Süper Lig'den oyuncu transferlerine devam edecek gibi gözüküyor.

Ara transfer döneminde hareketli günler yaşayan Panathinaikos, Limnio, Samet Akaydin, Dragovski, Vitor Hugo ve Bakasetas'ı kadrosuna kattı.

Yunan basınından Sport Journal'ın haberine göre, Galatsaray forması giyen Cedric Bakambu'nun Fatih Terim'e önerildiği iddia edildi.

Olimpiyakos'un eski forveti Bakambu'nun sarı-kırmızılılarda yeterli süreyi bulamadığını düşünen Panathinaikos'un harekete geçtiği öne sürüldü.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bakambu, sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.