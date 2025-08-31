Galatasaray'ın golcüleri durmuyor: Osimhen ve Icardi bu maçı da boş geçmedi

DURAN TOP USTASI GABRIEL SARA



Galatasaray’ın 26 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, bu sezonki ilk asistini yaptı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 20’nci dakikasında sağ kornerde topun başına geçen Sara, Davinson Sanchez’in kafa golünde asisti yapan isim oldu. Galatasaray kariyerindeki 10’uncu asistine ulaşan ‘Sambacı’, geçtiğimiz sezondan bu yana duran toptan en fazla asist yapan oyuncu konumunda yer alıyor. Gabriel Sara, daha önceki 9 asistinin 4’ünü serbest vuruştan, 3’ünü akan oyundan ve 2’sini kornerden yapmıştı.



WILFRIED SINGO İLK KEZ FORMA GİYDİ



Sarı-kırmızılı ekibin Fransa Ligue 1 ekibi AS Monaco’dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Singo, ilk kez parçalıyı giydi. Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek soyunan 24 yaşındaki savunmacı, mücadelenin 90’ıncı dakikasında Victor Osimhen’in yerine oyuna girerek ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıkmış oldu. Galatasaray’ın Abdul Kader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Michael Seri, Wilfried Zaha ve Serge Aurier’den sonra 7’nci Fildişi Sahilli futbolcusu olan Wilfried Singo, RAMS Park’ta bir ilki yaşarken, maç öncesi ısınmada taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Fildişi Sahilli oyuncu da bu ilgiye alkışla karşılık verdi. Aynı zamanda Galatasaray’da klasikleşmiş maç sonu galibiyet üçlüsü de Singo’dan geldi.



8 MAÇ SONRA KALESİNDE GOL GÖRDÜ



Sarı-kırmızılı ekip, 8 maç sonra kalesinde gol gördü. Geçtiğimiz sezonun 34’üncü haftasında iç sahada oynanan ve 4-1 kazanılan Sivasspor maçında gol yiyen Galatasaray, o karşılaşmadan sonra çıktığı 8 maçta rakiplerine gol şansı tanımamıştı. Bu süreçte Süper Lig’de Trabzonspor’u 2-0, Kayserispor’u 3-0, Göztepe’yi 2-0 ve Başakşehir FK’yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası finalinde de Trabzonspor’u 3-0’la geçerek kupaya uzanmıştı. Yeni sezonda ise Galatasaray; Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0’lık skorlarla geçti. Ligin 4’üncü haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçını da 3-1 kazanan Galatasaray’ın 8 maçlık gol yememe serisi, bu karşılaşmada yediği golle sona erdi.



GALİBİYET SERİSİ 15 MAÇA ÇIKTI



Kazanılan Çaykur Rizespor maçıyla birlikte Galatasaray, galibiyet serisini de 15 maça çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçtiğimiz sezonun 29’uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde 2-1 mağlup olmuştu. Beşiktaş maçından sonra Süper Lig’de Samsunspor’u 2-0, Bodrum FK’yı 2-0, Eyüpspor’u 5-1, Sivasspor’u 4-1, Trabzonspor’u 2-0, Kayserispor’u 3-0, Göztepe’yi 2-0 ve Başakşehir FK’yı 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılar; Türkiye Kupası’nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1 ve Trabzonspor'u 3-0 ile geçti. Bu sezon da Gaziantep FK’yı 3-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0 ve Kayserispor’u 4-0’lık skorlarla mağlup eden Galatasaray, Çaykur Rizespor’u 3-1 yenerek galibiyet serisini 15 maça çıkarmış oldu.



EVİNDE 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig’de iç saha performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park’ta oynadığı son 20 lig maçını da kaybetmedi. Galatasaray’ın ligde evinde aldığı son mağlubiyet, 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan ve 1-0 kaybedilen Fenerbahçe derbisiydi. Sarı-kırmızılılar, derbi sonrası evinde 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Aynı zamanda Galatasaray, 2022-2023 sezonunun 2’nci haftasında Giresunspor'a 1-0 mağlup olduktan sonra başlayan ve 2024 yılına kadar süren iç saha yenilmezlik serisinde 35 maçta mağlup olmamıştı. Bu süreçte 33 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçındaki yenilgiyle seri sona ermişti.