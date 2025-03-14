Galatasaray'ın golcüsü Morata'ya milli davet
Galatasaray'ın golcüsü Alvaro Morata, İspanya Milli Takımı kadrosuna davet edildi. İspanya milli takım kadrosunda Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den sadece 1 isim yer aldı.
İspanya Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda ile yapacağı maçların kadrosunu duyurdu.
İspanya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, 20 ve 23 Mart'ta Hollanda ile yapacakları maçların kadrosunu belirledi.
Galatasaray forması giyen Alvaro Morata da kadroya davet edildi. İspanya Milli Futbol Takımı'nın formasını 84 müsabakada giyip, 37 kez ağları sarsan 32 yaşındaki futbolcu, birer kez Avrupa şampiyonluğu ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Kadroda, Barcelona'dan 7 oyuncu yer alırken Real Madrid'den ise sadece 1 isim davet edildi.
Listedeki 27 oyuncunun 8'i İspanya dışında oynuyor.
KADRODA YER ALAN FUTBOLCULAR
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