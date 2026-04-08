Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında santrforu kim olacak? Mauro Icardi bilmecesi

EREN ELMALI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI GALATASARAY

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN İKİ EKİBİ

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, karşı karşıya gelecek.

Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.

OKAN BURUK, ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, eskiden çalıştırdığı Göztepe'ye rakip olacak.

İzmir temsilcisinde 2016 ile 2017 yıllarında görev alan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olarak eski takımına karşı üçüncü maçına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı 3 maçın 3'ünden de galibiyetle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson, Singo, Eren, İlkay Gündoğan, Lemina, Leroy Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper.