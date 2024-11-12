Galatasaray'ın gözü rekorda

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni rekorlara hazırlanıyor.



2022-23 sezonunda üst üste 14 maç kazanan, geçen sezon da arka arkaya 17 maç kazanarak galibiyet rekoru kıran sarı kırmızılılar, 102 puanla şampiyon olmuştu.

11 MAÇTA 31 PUAN

Bu sezon 11 maçta 31 puan toplayan Galatasaray milli ara dönüşü deplasmanda Bodrum FK'yı yenmesi halinde, Süper Lig tarihindeki en iyi başlangıcını yapmış olacak.



Geçen sezon 11 haftada yine 31 puan elde eden san-kırmızılar 12. maçında Hatayspor'a yenilmişti.



O dönem Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel bu sezon ise Bordum FK'nin teknik direktörü olarak Galatasaray'a rakip olacak.