Galatasaray'ın Guela Doue transferinde mutlu son! Bonservisi belli oldu

Galatasaray, Guela Doue transferinde mutlu sona ulaştı.



Yönetim Kopenhag'tan Elias Jelert'i de imza aşamasına getirmişti ancak teknik heyetin son kararı Doue'den yana oldu.

7.5 MİLYON EURO BONSERVİS



Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için 7.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

Doue ise yıllığı 1.2 milyon eurodan 4 senelik sözleşmeye imza atacak.

Fildişi Sahilli sağ bek, kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacak.



Rennes altyapısında yetişen Doue geçen sezon 34 maçta forma giydi ve 4 asistlik performans sergiledi.