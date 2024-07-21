Galatasaray'ın gündeminde olan McTominay için transfer açıklaması

Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen Scot McTominay için Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag açıklamalarda bulundu.

İngiliz ekibiyle 1 yıllık daha kontratı bulunan McTominay'i kadroda tutmak istediklerini açıklayan Hollandalı çalıştırıcı, "Bir sezonda 10 gol attığınızda ve milli takımda iyi bir performans sergilediğinizde her zaman ilgi olacaktır. Onu kadroda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 43 resmi maça çıkan McTominay, bu mücadelelerde 10 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki futbolcu EURO 2024'te İskoçya formasıyla mücadele etmişti.