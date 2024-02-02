Galatasaray'ın gündemindeki Assignon, Premier Lig'de: Burnley transferi duyurdu

Galatasaray'da Sacha Boey'in 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e transferinin ardından sağ bek mevkisi için adı gündeme gelen Lorenz Assignon, Premier Lig'in yolunu tuttu.



Burnley'den yapılan açıklamada, "Defans oyuncusu Lorenz Assignon'un sezon sonuna kadar Rennes'den kiralık olarak geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" denildi.



23 yaşındaki Assignon, Burnley'e transferiyle ilgili yaptığı açıklamada "Seçebileceğim çok sayıda kulüp vardı ama teknik direktörle konuştum ve burada olmak istediğimi hemen anladım." ifadelerini kullandı.

Assignon, Premier Lig'de oynamaktan heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Kariyerinde 104 maça çıkan Fransız sağ bek, 7 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi.