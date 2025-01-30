Galatasaray'ın gündemindeki Ebosele Başakşehir'de

Başakşehir, İrlandalı orta saha oyuncusu Festy Ebosele'yi transfer etti.



22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri sonrasında kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi bugün imzalayacak.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ



Sky Sports geçtiğimiz günlerde geçtiği haberde Galatasaray ve Başakşehir'in, Ebosele'nin peşinde olduğunu yazmıştı.

Watford'da kiralık olarak forma giyen Ebosele bu sezon Championship'te 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı.