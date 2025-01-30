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Galatasaray'ın gündemindeki Ebosele Başakşehir'de

Başakşehir, Galatasaray'ın gündemindeki Festy Ebosele'yi kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın gündemindeki Ebosele Başakşehir'de

Başakşehir, İrlandalı orta saha oyuncusu Festy Ebosele'yi etti.

22 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri sonrasında  kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi bugün imzalayacak.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDEYDİ

Sky Sports geçtiğimiz günlerde geçtiği haberde ve Başakşehir'in, Ebosele'nin peşinde olduğunu yazmıştı.

Watford'da kiralık olarak forma giyen Ebosele bu sezon Championship'te 18 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı yapmıştı.

Galatasaray'ın gündemindeki Ebosele Başakşehir'de - 1
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