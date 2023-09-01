Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos Suudi Arabistan'a gidebilir

Adı Galatasaray'la da anılan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.



İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan Ramos'un transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.



Suudi kulübü kadrosuna Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.

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