NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos Suudi Arabistan'a gidebilir

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan ve 2 Eylül'e kadar karar vermesi için süre tanındığı iddia edilen Sergio Ramos'un, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ile görüştüğü öğrenildi.

Galatasaray'ın gündemindeki Sergio Ramos Suudi Arabistan'a gidebilir

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Adı 'la da anılan dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos'un Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımıyla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan Ramos'un transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.

Suudi kulübü kadrosuna Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncuları kadrosuna katmıştı.

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Haberi Görüntüle

VİDEO: "FENERBAHÇE BU KUPANIN FAVORİSİ"

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...