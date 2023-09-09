Galatasaray'ın gündemindeki Verratti Katar yolcusu

Transfer döneminde adı Galatasaray'la da anılan Paris Saint Germain'in (PSG) orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni takımı belli oluyor.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar'ın Al Arabi takımının Verratti ile önümüzdeki haftaya kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.



PSG ile 50 milyon euroluk bir bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.



İtalyan oyuncunun henüz başkent Doha'ya gitmediği ancak Katar kulübünün, yıldız futbolcunun seyahat planlamasını yapmasını beklediği de öğrenildi.

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