Galatasaray'ın gündemindeki Verratti Suudi Arabistan yolcusu: 45 milyon euroluk teklif

Adı Galatasaray'la da anılan Marco Verratti'nin akıbeti belli oluyor.



RMC Sport'un haberine göre PSG ve Al-Arabi, MVerratti'nin transferi konusunda el sıkıştı. Katar ekibinin yıldız futbolcu için PSG'ye bonuslarla birlikte 45 milyon euro ödeyeceği bilgisi verildi.



30 yaşındaki Verratti'nin Al-Arabi ile anlaşması durumunda transferin resmen gerçekleşeceği ancak oyuncunun önünde farklı tekliflerin de olduğu vurgusu yapıldı.



11 yıldır PSG forması giyen Verratti, Fransız deviyle çıktığı toplam 416 maçta 11 gol, 61 asistlik skor katkısı verdi.



Filenin Sultanları yarı final için Polonya karşısında Haberi Görüntüle VİDEO: OKAN BURUK MAÇ SONRASI AYRILIĞI DUYURDU, TRANSFER MÜJDESİNİ VERDİ