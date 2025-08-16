Galatasaray'ın gündemindeydi: Ederson kadroya alınmadı
Galatasaray'a transfer gündemde olan kaleci Ederson, Premier Lig maçının kadrosuna alınmadı.
Pep Guardiola döneminde Manchester City'nin vazgeçilmezlerinden olan Ederson, takımının ligdeki yeni sezon ilk maçının kadrosunda yer almadı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin ileri düzeyde transfer görüşmeleri yapması nedeniyle bugünkü maçta yok.
CİTY, TEKLİFİN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR
City, Galatasaray'dan teklifin arttırmasını talep etti. Galatasaray'ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üzerine çıkması bekleniyor.
Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk teklif yapmıştı.
Your first City XI of the @premierleague season! — Manchester City (@ManCity) August 16, 2025
XI | Trafford, Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri, Nico, Bernardo (C), Bobb, Reijnders, Doku, Haaland
SUBS | Ortega Moreno, Ake, Marmoush, Cherki, Gundogan, Akanji, Nunes, O'Reilly, Khusanov
🤝 @etihad pic.twitter.com/41S3onk7QM
