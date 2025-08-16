NTV.COM.TR

Galatasaray'ın gündemindeydi: Ederson kadroya alınmadı

Galatasaray'a transfer gündemde olan kaleci Ederson, Premier Lig maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın gündemindeydi: Ederson kadroya alınmadı

Pep Guardiola döneminde Manchester City'nin vazgeçilmezlerinden olan Ederson, takımının ligdeki yeni sezon ilk maçının kadrosunda yer almadı. 

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Ederson, Galatasaray ile Manchester City’nin ileri düzeyde görüşmeleri yapması nedeniyle bugünkü maçta yok.

CİTY, TEKLİFİN YÜKSELMESİNİ BEKLİYOR

City, Galatasaray'dan teklifin arttırmasını talep etti. Galatasaray'ın birkaç gün önce sunduğu teklifin üzerine çıkması bekleniyor.

Galatasaray, Brezilyalı kaleci için 10 milyon euroluk teklif yapmıştı.

Galatasaray'da Ederson sesleri

Galatasaray'da Ederson sesleri

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...