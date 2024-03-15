Galatasaray'ın Hakim Ziyech endişesi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas formasıyla sakatlanan ve iyileşme sürecini yeni yeni atlatan Ziyech'in milli takıma çağrılması teknik heyeti endişelendirdi.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray teknik heyeti "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullanarak Faslı futbolcuya uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Ziyech, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 4 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.