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Galatasaray'ın Hakim Ziyech endişesi

Galatasaray'da Fas Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilen Hakim Ziyech endişesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda teknik heyetin oyuncu ile yaptığı görüşmesinde "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve sana da ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın Hakim Ziyech endişesi

'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas formasıyla sakatlanan ve iyileşme sürecini yeni yeni atlatan Ziyech'in milli takıma çağrılması teknik heyeti endişelendirdi.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray teknik heyeti "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve sana da ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullanarak Faslı futbolcuya uyarıda bulunduğu öne sürüldü. 

Ziyech, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 15 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 4 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

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