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Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli oldu

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya'da oynayacağı 5 hazırlık maçının programı açıklandı.

Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli oldu

, 2024-2025 sezonu öncesi hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya’da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, 11 Temmuz ve 27 Temmuz tarihleri aralığında LASK’ın ev sahipliği ve Summer Series Upper Austria’da beş hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, turnuvanın açılış maçında 11 Temmuz Perşembe günü LASK ile TSİ 20.30’da Raiffeisen Arena’da karşı karşıya gelecek. Aslan, bu maçın ardından sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Trencin, Lecce ve Parma ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın maç programı şu şekilde:

11 Temmuz Perşembe
20.30 Lask - Galatasaray

15 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz Perşembe
20.30 Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Çarşamba
20.30 Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi
20.30 Galatasaray - Parma

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