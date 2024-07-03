Galatasaray'ın hedefi Adrien Rabiot

Orta sahaya dünyaca ünlü bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.

Fotomaç'ın haberine göre, Leon Goretzka ve Scott McTominay gibi yıldız isimlerle görüşme halinde olan sarı-kırmızılıların hedefinde Adrien Rabiot bulunuyor.

MAAŞ TALEBİ

Juventus ile sözleşmesi biten ve kontratını elinde bulunduran 29 yaşındaki orta sahanın 8 milyon euroluk yıllık ücret ve imza parası talep ettiği öne öne sürüldü.

ŞARTLARI ZORLAMA KARARI ALDI

Galatasaraylı idarecilerin piyasa değeri 35 milyon euro olan ve Avrupa'da transferin gözdesi konumundaki Adrien Rabiot'ta tüm şartları zorlama kararı aldı.

Sarı-kırmızılılar Fransız yıldıza isteklerini karşılayacakları ve EURO 2024'ün ardından görüşmek için sözleştikleri belirtildi.

Yıldız orta sahanın kararını turnuvanın ardından vermesi bekleniyor.