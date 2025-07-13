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Galatasaray'ın hedefindeki yıldızın adı ilk kez ortaya çıktı: "Icardi'nin takım arkadaşı olmak istiyor"

Yaz transfer döneminin hareketli ekibi Galatasaray'da gözler Osimhen'e çevrilmişken, sürpriz bir isim ortaya çıktı.

Galatasaray'ın hedefindeki yıldızın adı ilk kez ortaya çıktı: "Icardi'nin takım arkadaşı olmak istiyor"

Süper Lig'in son şampiyonu 'da yaz dönemi oldukça hareketli geçiyor.

Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı - kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişti.

Sarı - kırmızılılar, oyuncuyla anlaşmış ancak Napoli cephesinin işi yokuşa sürmesi nedeniyle transfere son noktayı koyamamıştı.

Galatasaray'ın hedefindeki yıldızın adı ilk kez ortaya çıktı: "Icardi'nin takım arkadaşı olmak istiyor" - 1

İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

SÜRPRİZ İSİM: LUCAS BELTRAN

ESPN'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Fiorentina'da forma giyen Lucas Beltran'ı kadrosuna katmak istiyor.

FIORENTINA'NIN İSTEDİĞİ PARA

Haberin devamında İtalyan ekibinin, hücum oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve 12 milyon euro'luk bir bedel karşılığı satışa onay vereceği kaydedildi.

Galatasaray'ın hedefindeki yıldızın adı ilk kez ortaya çıktı: "Icardi'nin takım arkadaşı olmak istiyor" - 2

ÖNCELİĞİ AVRUPA

River Plate'in de istediği öne sürülen Beltran'ın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve 'ın net şekilde oyuncuyu istediği ifade edildi.

GALATASARAY MASADA

Galatasaray'ın Lucas Beltran için Fiorentina ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartları için pazarlığa başladığı aktarıldı.

Galatasaray'ın hedefindeki yıldızın adı ilk kez ortaya çıktı: "Icardi'nin takım arkadaşı olmak istiyor" - 3

"ICARDI İLE TAKIM ARKADAŞI OLMAK İSTİYOR"

Öte yandan Arjantinli on numaranın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği için sarı - kırmızılılara oldukça sıcak olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezon Fiorentina formasıyla 47 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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