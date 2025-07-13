Galatasaray'ın hedefindeki yıldızın adı ilk kez ortaya çıktı: "Icardi'nin takım arkadaşı olmak istiyor"

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yaz transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.



Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalayan sarı - kırmızılılarda gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişti.



Sarı - kırmızılılar, oyuncuyla anlaşmış ancak Napoli cephesinin işi yokuşa sürmesi nedeniyle transfere son noktayı koyamamıştı.



İtalyan ekibiyle görüşmelerini sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. SÜRPRİZ İSİM: LUCAS BELTRAN ESPN'in haberine göre sarı - kırmızılılar, Fiorentina'da forma giyen Lucas Beltran'ı kadrosuna katmak istiyor. FIORENTINA'NIN İSTEDİĞİ PARA



Haberin devamında İtalyan ekibinin, hücum oyuncusunu kiralık olarak göndermeye sıcak bakmadığı ve 12 milyon euro'luk bir bedel karşılığı satışa onay vereceği kaydedildi.

ÖNCELİĞİ AVRUPA River Plate'in de istediği öne sürülen Beltran'ın önceliğinin Avrupa'da kalmak olduğu ve Galatasaray'ın net şekilde oyuncuyu istediği ifade edildi. GALATASARAY MASADA



Galatasaray'ın Lucas Beltran için Fiorentina ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartları için pazarlığa başladığı aktarıldı.



"ICARDI İLE TAKIM ARKADAŞI OLMAK İSTİYOR" Öte yandan Arjantinli on numaranın, Mauro Icardi ile takım arkadaşı olmak istediği için sarı - kırmızılılara oldukça sıcak olduğu belirtildi. PERFORMANSI



Geride kalan sezon Fiorentina formasıyla 47 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.