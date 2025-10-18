Galatasaray'ın hedefleri açıklandı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 2024-2025 sezonunda yaklaşık 13 milyar lira hasılat yaparak rekor kırdıklarını söyledi.



Sarı-kırmızılı kulübün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurul toplantısında konuşan başkan Özbek, mali konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.



Esas faaliyetlerden elde edilecek gelirlerle sürdürülebilir finansal ve sportif başarıyı yakalamanın zor olduğunu dile getiren Özbek, "Sürdürülebilir başarı için faaliyet dışı gelirler oluşturmak zorunludur. Faaliyet dışı gelirler için de iyi planlanmış projeler üretmek ve bunları başarıyla gerçekleştirmek gerekiyor." dedi.



Özbek, 2024-2025 sezonunda rekor hasılat elde ettiklerini belirterek, "2024-2025 sezonunda 339 milyon avro, yani 12,9 milyar liralık konsolide hasılatla tarihimizin hasılat rekorunu kırdık. Bunun temellerini 2022'de göreve geldiğimizde atmıştık. Küçülme yerine yeni projelerle oluşturulacak kaynakların sportif başarı için kullanılmasıyla büyüme stratejisini benimsedik." diye konuştu.



GELECEKLE İLGİLİ YOL HARİTASI



Dursun Özbek, kulübün gelecek dönemine yönelik yol haritasını paylaştı.

Kısa, orta ve uzun vadeli planlarından bahseden Özbek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Tüm faaliyetlerimiz, tesisleşme, mali bağımsızlık ve sürdürülebilir sportif başarının üzerine. Kısa dönemde projelerimizi bitirmeyi, 26. şampiyonluğu ile 20. Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyoruz. Orta vadede Aslantepe Projesi'ni bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'nde kalıcı başarılar elde etmeyi planlıyoruz. Uzun vadede ise en önemli hedefim, Galatasaray'ımızı benden sonra gelecek arkadaşlara sportif ve finansal açıdan en güçlü şekilde bırakmak. Galatasaray'ın geleceğe dair koyduğu vizyon sadece bir plan değil miras meselesidir. Bu kulübü bizden sonraki nesillere daha güçlü, özgür ve saygın bırakmak en büyük görevimizdir. Cumhuriyet'imizin 102. yılını kutladığımız özel dönemde Galatasaray'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet değerleriyle nasıl özdeşleştiğini bir kez daha hissettik. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil aynı zamanda fikir, eğitim mirası ve kültürdür. Kurucumuz Ali Sami Yen'in, 'Türk olmayan takımları yenmek.' sözü, sadece sportif bir hedef değildir. Öz güvenin, bağımsızlığın ve kimliğin simgesidir. Biz o ideali çağın diline çevirdik; Sadece sahada değil her alanda lider olmak. Galatasaray, Atatürk'ün çağdaş Türkiye vizyonunun en somut temsilcilerinden biridir. Eğitimde Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi ile sporda kulübümüzle, kültürde değerlerimizle Cumhuriyet'in değerlerini yansıtıyoruz. Kazandıklarımız sadece bir yönetimin değil camianın başarısıdır."