Galatasaray'ın Icardi planı

Galatasaray'da yönetim, transfer önceliğini Arjantinli yıldızın bonservisini almak olarak belirledi.



Teknik heyet, gösterdiği performansın yanı sıra takım arkadaşlarıyla olan pozitif ilişkisi nedeniyle Mauro Icardi ile mutlaka devam edilmesini istiyor.

UZUN VADELİ ÖDEME



Galatasaray, Paris Saint Germain ile pazarlık masasına 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle oturmayı planlıyor.



Sarı-kırmızılar'ın bir diğer hedefi de uzun vadeli bir ödeme planı.



Yönetim, Mauro Icardi'yi ise 4-5 milyon euro aralığında bir yıllık ücretin yanında, performans bonusları içeren 3 sezonluk bir sözleşmeyle ikna etmeyi düşünüyor. Arjantinli futbolcusunun Paris Saint Germain'deki maaşı 6 milyon 750 bin euro.



Icardi, sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 22 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans göstererek takımının şampiyonluk yarışında önemli bir rol üstlendi.

ICARDI'NIN 'AŞKIN OLAYIM' PERFORMANSI

