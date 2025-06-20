Galatasaray'ın ilgisi Inter'i rahatsız ediyor: Teklif yükselecek!

Galatasaray'ın milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na ilgisi Inter'i rahatsız etti.



Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki tecrübeli oyuncuya Inter'de kazandığından yüzde 35 daha fazlasını teklif edecek.

6.5 milyon euro kazanan Hakan'a 10 milyon euro önerilecek.

INTER ÜZERİNDE BASKI YARATTI



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray, Çalhanoğlu aracılığıyla Inter üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.



Inter'in son maçında sakatlığını öne sürerek oynayaman Çalhanoğlu'nun menajerinin yakın zaman İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Piyasa değeri 30 milyon euro olan milli futbolcunun 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.