Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Hakemler yanıtladı

Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 1-0 yendi.



83. dakikada Victor Osimhen'in vuruşuyla beraberliği yakalayan Galatasaray'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



Yayıncı kuruluşun hakemlerden oluşan Trio programında bu gol ve tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.

OSİMHEN'İN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bu yaptığı hareket ne bir sarı kart. Rakibi yüzünden tutarak itiyor. Osimhen neden sinirlendi, ben anlayamadım.

Bülent Yıldırım: Öfke kontrolü konusunda Osimhen'e ekip yardımcı olsun. Çok riskli müdahale.

Bahattin Duran: Osimhen şanslıymış, hakem devamında yaptıklarını görse sportmenlik dışı olarak değerlendirebilirdi.

OSİMHEN'İN BALOGH'A MÜDAHALESİ 2. SARI KART GEREKTİRİR Mİ?

Deniz Çoban: Umut vaat eden atan yok, ikinci sarı kart olmaz.

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul yok. İkinci sarı kart düşünülmez. Ama Osimhen'in hareketleri kendisi için risk oluşturur sınırda bırakmış.

Bahattin Duran: Osimhen'in hareketleri riskli. Ama karar doğru.