Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Hakemler yanıtladı
10.11.2025 10:12
NTV - Haber Merkezi
Kocaelispor'a mağlup olan Galatasarayda Osimhen'in iptal edilen golü maça damga vurdu. Peki hakemin kararı doğru mu? İşte yanıtı...
Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği lider Galatasaray'ı 1-0 yendi.
83. dakikada Victor Osimhen'in vuruşuyla beraberliği yakalayan Galatasaray'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Yayıncı kuruluşun hakemlerden oluşan Trio programında bu gol ve tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.
OSİMHEN'İN SARI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYONDA KARAR DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Bu yaptığı hareket ne bir sarı kart. Rakibi yüzünden tutarak itiyor. Osimhen neden sinirlendi, ben anlayamadım.
Bülent Yıldırım: Öfke kontrolü konusunda Osimhen'e ekip yardımcı olsun. Çok riskli müdahale.
Bahattin Duran: Osimhen şanslıymış, hakem devamında yaptıklarını görse sportmenlik dışı olarak değerlendirebilirdi.
OSİMHEN'İN BALOGH'A MÜDAHALESİ 2. SARI KART GEREKTİRİR Mİ?
Deniz Çoban: Umut vaat eden atan yok, ikinci sarı kart olmaz.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz faul yok. İkinci sarı kart düşünülmez. Ama Osimhen'in hareketleri kendisi için risk oluşturur sınırda bırakmış.
Bahattin Duran: Osimhen'in hareketleri riskli. Ama karar doğru.
Osimhen, Ajax maçında 3 gol atarak Devler Ligi'nde gol krallığında zirveye yerleşmişti.
GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU MU?
Deniz Çoban: Kaleci üzerinden tartışmak yanlış. Eşleşmede etki var. Sara ile 14 numara beden bedene mücadele halinde. Başından sonuna kadar doğru alınmış bir karar.
Bülent Yıldırım: Ofsayt olması için belli şartlar var. Sara hem Kocaelisporlu oyuncu ve hem kaleciyle temas halinde. Pozisyon ofsayt. Sara rakibiyle mücadelede etki oluşturuyor.
Bahattin Duran: Top köşeye 90'a doğru gitse Sara'nın etkisinden bahsedilmezdi. Sondan ikinci savunma oyuncusundan diyor kural. Kaleci öne çıkmış son adam 2 numaralı oyuncu, gözle görülüyor. Sara arkada ve ofsayt.