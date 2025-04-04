Galatasaray'ın ırkçılık suç duyurusuna takipsizlik
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho hakkında ırkçılıkla ilgili yaptığı suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho için yaptığı suç duyurusunun sonucunu paylaştı.
Sarı lacivertlilerin açıklamasına göre suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığı ifade edildi.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.
Özetle; yapılan suç duyurusu takipsizlik kararı ile sonuçlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Kamuoyuna Duyuru— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 4, 2025
Galatasaray Kulübü tarafından Teknik Direktörümüz Jose Mourinho hakkında ırkçılık odaklı suç duyurusu sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararda, herhangi bir suç oluşmadığına ve kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.… pic.twitter.com/W9cpaFVnie
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