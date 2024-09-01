Galatasaray'ın Ismail Jakobs transferi maliyetini duyurdular

Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e transfer olmasının ardından sol bek transferi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Ismail Jakobs'u transfer ettiği öne sürüldü.

Fransız basınından L'equippe'in haberine göre, Monaco'da forma giyen Senegalli oyuncunun sarı-kırmızılılara kiralandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın Jakobs transferi için Fransa ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunacağı aktarıldı.

Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geldiği de belirtildi.