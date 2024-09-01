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Galatasaray'ın Ismail Jakobs transferi maliyetini duyurdular

Galatasaray, Monaco forması giyen sol bek Ismail Jakobs'u kiraladığı ve oyuncunun sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunduğu öne sürüldü. Fransız basınına göre Senegalli futbolcunun sözleşme görüşmeleri için İstanbul'da olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın Ismail Jakobs transferi maliyetini duyurdular

Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e transfer olmasının ardından sol bek transferi çalışmalarını sürdüren 'ın Ismail Jakobs'u transfer ettiği öne sürüldü. 

Fransız basınından L'equippe'in haberine göre, Monaco'da forma giyen Senegalli oyuncunun sarı-kırmızılılara kiralandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın Jakobs transferi için Fransa ekibine 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyeceği ve sözleşmesinde 7.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunun bulunacağı aktarıldı. 

Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun İstanbul'a geldiği de belirtildi. 

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