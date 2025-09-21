Galatasaray'ın İstanbul'da Konyaspor'a karşı yenilgisi yok

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 22 Eylül Pazartesi günü 49. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.



GALATASARAY, İSTANBUL'DA KAYBETMEDİ



Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.



Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.



İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.



EN FARKLI GALİBİYETLER



İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.



Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.