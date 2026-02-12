Galatasaray'ın Juventus maçı biletleri satışta, 42 bin 500 liraya 90 dakika

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20:45’te Juventus ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak olan maçın biletleri GSPlus Premium Üyeleri ile GS Para Kredi Kartı ve Banka sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.

Biletler 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 14.00’te GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 13 Şubat 2026 Cuma Günü saat 14.00’te Galatasaray logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve online olarak satışa sunulacak.

BİLET FİYATLARI



En bilet 2 bin lira olurken premium bilet fiyatı 42 bin 500 lira olarak açıklandı.