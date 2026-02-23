Galatasaray'ın Juventus maçına Portekizli hakem
23.02.2026 12:34
Son Güncelleme: 23.02.2026 12:38
Galatasaray'ın Juventus maçından yansıyan kare
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Juventus'la karşı karşıya geleceği maçta Joao Pinheiro düdük çalacak.
Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves, VAR'da Tomasz Kwiatkowski ve AVAR'da Jerome Brisard yer alacak.
İlk maçı sarı kırmızılı ekibin 5-2 kazandığı Juventus-Galatasaray maçının rövanşı 25 Şubat Çarşamba 20.45'te oynanacak.
Pinheiro düdük çaldığı son Galatasaray maçında, Kaan Ayhan kırmızı kart görmüş ve sarı kırmızılılar maçtan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı.
PİNHEİRO'NUN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI
13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko
25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19
