Galatasaray'ın Juventus maçına Portekizli hakem

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.



Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves, VAR'da Tomasz Kwiatkowski ve AVAR'da Jerome Brisard yer alacak.

İlk maçı sarı kırmızılı ekibin 5-2 kazandığı Juventus-Galatasaray maçının rövanşı 25 Şubat Çarşamba 20.45'te oynanacak.



Pinheiro düdük çaldığı son Galatasaray maçında, Kaan Ayhan kırmızı kart görmüş ve sarı kırmızılılar maçtan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı.



PİNHEİRO'NUN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI



13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray



07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe



31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev



27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor



04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana



30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19