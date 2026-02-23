Ramazan imsakiyesi banner
Galatasaray'ın Juventus maçına Portekizli hakem

23.02.2026 12:34

Son Güncelleme: 23.02.2026 12:38

Galatasaray'ın Juventus maçına Portekizli hakem
Galatasaray'ın Juventus maçından yansıyan kare

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Juventus'la karşı karşıya geleceği maçta Joao Pinheiro düdük çalacak.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçı rövanşında deplasmanda oynayacağı Juventus mücadelesini Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Maçta dördüncü hakem olarak Joao Gonçalves, VAR'da Tomasz Kwiatkowski ve AVAR'da Jerome Brisard yer alacak.

 

İlk maçı sarı kırmızılı ekibin 5-2 kazandığı Juventus-Galatasaray maçının rövanşı 25 Şubat Çarşamba 20.45'te oynanacak.

Pinheiro düdük çaldığı son Galatasaray maçında, Kaan Ayhan kırmızı kart görmüş ve sarı kırmızılılar maçtan 4-1 yenilgiyle ayrılmıştı.

PİNHEİRO'NUN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA TÜRK TAKIMLARI


13.02.2025 Alkmaar 4-1 Galatasaray
 

07.03.2024 Union SG 0-3 Fenerbahçe
 

31.08.2023 Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev
 

27.10.2022 Kızılyıldız 2-1 Trabzonspor
 

04.08.2022 Fenerbahçe 3-0 Slovacko

 

25.07.2019 Yeni Malatyaspor 2-2 Olimpija Ljubljana
 

30.03.2016 İtalya U19 2-2 Türkiye U19

Joao Pinheiro